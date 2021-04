Euroopa Raviamet uurib Johnson & Johnsoni vaktsiini seost trombidega 

Kolm juhtumit tõsise verehüübimise ja madalate trombotsüütide korral leidsid aset USA-s Johnson & Johnsoni Covid-19 vaktsiini väljaandmise ajal Jansseni farmaatiaüksususes, teatas Euroopa Raviamet (EMA) reedel, lisades, et üks inimene on surnud ning üks juhtum on kliinilises uuringus, vahendab The Guardian.

EMA on juba kinnitanud võimalikke seoseid AstraZeneca koronaviiruse vaktsiini ning väga harvaesinevate verehüüvete vahel ajus ja kõhus.

USA-s asuv J & J ütles, et oli teadlik teatistest trombooside kohta, mis võivad olla seotud Covidi vaktsiiniga, ja tegi andmete hindamiseks ning asjakohase teabe edastamiseks kostööd erinevate asutustega.

„Praegu pole nende haruldaste sündmuste ja J & J COVID-19 vaktsiini vahel selget põhjuslikku seost kindlaks tehtud," öeldi ettevõtte e-posti teel saadetud avalduses.