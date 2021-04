Kohus saatis venna surnuks pussitanud õe vangi 

Süüdistuse järgi lõi Olga mullu 7. märtsil Tallinnas korteris venda noaga tekitades raske tervisekahjustuse. Kannatanu suri. Sündmuskohal väitis Olga politseile, et läks venda äratama, et viimane poodi läheks, kuid avastas, et vend on surnud. Kui Olga on purjus, läheb ta segaseks, kinnitas tunnistaja kohtuasjas. Harju maakohus mõistis Olgale nelja-aastase vangistuse, mida vähendas kolmandiku võrra. Kohesele ärakandmisele kuulub üks aasta vangistust, ülejäänud on tingimisi.

Pärast kohtuotsust saatis Olga maakohtule kirja, milles väljendas rahulolematust maakohtu menetluse ja tema süüdimõistmise suhtes. Maakohus käsitles kirja apellatsioonina ja edastas selle koos toimikuga Tallinna ringkonnakohtule. Märtsis sai ringkonnakohus Olgalt avalduse, et teda on valesti mõistetud, ta ei soovi maakohtu otsust vaidlustada ja soovib selle jõustumist.