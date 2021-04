Kersti Kaljulaid süüdistab vaktsineerimiskorralduse läbikukkumises eelmist valitsust. Ratas: kriitika valmistab nõutust ja pettumust 

“Eksisid ka need, kes lootsid, et vaktsineerimine saab teoks, aga ei esitanud piisavalt kontrollküsimusi, et selle toimumises veenduda. Eksis kogu eelmine valitsus: strateegiline juhtimine tegelikult lakkas,” ütleb Kaljulaid.

Eelmise valitsuse peaminister Jüri Ratas vastas presidendi kriitikale ühismeedias, öeldes, et see teeb ta nõutuks.

“Eesti ei ole täna Euroopa Liidus vaktsineerimise kiiruselt kolmas seetõttu, et otsused lakkasid olemast ning aasta möödus mitte midagi tegemise tähe all. Vastupidi, tegutsema pidi kiiresti ning toona täiesti uues ja enneolematus olukorras. Kutsusime kokku teadusnõukoja, kinnitasime vaktsineerimise kava ja põhimõtted, seisime tugevalt Eesti jaoks mõeldud vaktsiinitarnete eest ning korraldasime vastava logistika. Samal ajal toetasime piirangute ajal meie tervishoiuvaldkonda, ettevõtlust ja inimesi, mis on aidanud meil kriisis üheskoos toime tulla. Vaktsiinilepinguid sõlmides tegime ettevaatavaid otsuseid teadmata, millised vaktsiinid esimesena turule tulevad, kuidas Eesti inimesed need vastu võtavad ning milline saab olema viiruse kulg,” kaitseb Ratas oma valitsust.