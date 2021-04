Maailm Venemaa on valmis oma kodanikke kaitsma Ohtuleht.ee , täna 19:09 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa on viinud Ukrainast 250 kilomeetri kaugusele välilaagrisse tuhandeid sõdureid ja sõjamasinaid. President Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas pressikonverentsil, et olukord Ida-Ukrainas on äärmiselt ebastabiilne ja Venemaa ei saaks jätta sekkumata, kui seal algaksid lahingud.