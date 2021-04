VIDEO | Juhised politseinikele enne Toompeale minekut: meie vastas ei ole seal kurjategijad nagu pronksiööl 

"Täna päeval valmistasime politseinikke ette riigikogu hoone ees toimuva avaliku koosoleku turvalisuse tagamiseks. Sõnumid on selged ja kindlad," kirjutab prefektuur. "Inimesed, kes meelt avaldavad, ei ole politsei vaenlased. Meie soov ja tahe on aidata inimestel avalikku koosolekut pidada ohutult. Koroonaviirus on halastamatu haigus ning teeme omaltpoolt kõik, et inimestel säiliks põhiõigus meelt avaldada üheskoos põhiõigusega tervise kaitsele."

"Need on Eesti inimesed, kes on oma asjadest kuidagi teistmoodi aru saanud. Nad näevad maailma teistmoodi ja tulevad sinna oma seda mõtet välja ütlema või mingisuguseid reaktsioone riigi poolt ootama. Nad ei ole meie vaenlased ja me peame neid ka vastavalt kohtlema," kõlas sõnum.