Tahad võtta perre kassi? 

*Pisikesed kassipojad on vastupandamatult armsad ja naljakad, aga täiskasvanud kassi võtmisel on omad eelised. Tillukese kassilapse tulevast iseloomu on raske ette ennustada – armsast karvakerast ei pruugi kasvada loodetud kaisuloom, vaid hoopis tõeline omapäi kõndija, kellele paigi sobib vaid haruharva. Vanema kassi iseloom on välja kujunenud: saab valida kas sülleronija-kaissupugeja, hääleka suhtleja või vagura diivanikaunistuse – missugune just on kellegi ettekujutus ideaalsest kodukassist.

*Mõtle läbi oma tulevikuplaanid: kas kassile on neis kindel koht ka aastate pärast? Kass võib elada julgelt 15 aastat ja kauemgi, omaniku asi on tema eest hoolt kanda ja vastutada.

*Kindlasti uuri enne kassi võtmist välja, kas mõnel pereliikmeist võib olla kassiallergia: lihtsaim viis seda kindlaks teha on laenata mõneks ajaks sõprade-sugulaste kassi või olla neil pikemalt külas. Kaaluda võib ka hoiukodu pakkumist, see annab ühtlasi võimaluse testida enda sobivust kassiomanikuks. Liiga palju on neid kasse, kes on saanud endale kauaoodatud kodu, kuid jäävad sellest mõne aja pärast taas ilma, sest mõnel vastleitud pere liikmeist ilmneb äge allergia või selgub, et kassile loomuomane käitumine tuleb pererahvale suure üllatusena.

Foto: Pixabay

*Kassi võtmine toob kaasa kulutusi. Soetada tuleb liivakast, kratsipuu, hari kammimiseks jm iga päev vajalik. Iga kuu tuleb osta toitu ja liiva, kord aastas käia loomakliinikus vaktsineerimas, vähemalt kaks korda aastas osta ussirohtu. Toidu puhul tuleb kindlasti arvestada, et tervise huvides vajab kass tasakaalustatud ja täisväärtuslikku toitu. Kõige odavamad poekrõbinad ei ole parim valik, sest ebakvaliteetsest toidust põhjustatud tervisehädad võivad olla väga tõsised ja tuua kaasa suured loomakliiniku arved.