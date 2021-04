Loomad Metsikuvõitu inimpelguris võib peidus olla malbe ja paimaias sülekiisu Ia Mihkels , täna 18:15 Jaga: M

GALERII

Foto: Erakogu

Oled otsustanud pakkuda kodu kassile, kes oma senises elus kas ei ole inimestega üldse eriti kokku puutunud või on tal neist kokkupuudetest valdavalt halvad kogemused. Püüad ja pingutad, et tema usaldust võita, lähevad päevad, siis juba nädal ja teinegi – aga päästetu, kellele soovid parimat, elab suurema osa ööpäevast kapi all ja ainult susiseb iga suhtlemiskatse peale. Kas on siiski lootust tema usaldust võita?