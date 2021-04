Nädala tipud | Millal kaovad piirangud? 

Ratase vaktsiinivalik

Riigikogu esimehe Jüri Ratase ootamatu otsuse loobuda vaktsiinist kokkulangemine olukorraga, kus riigikogu liikmetele otsustati üleöö Pfizeri asemel pakkuda AstraZeneca vaktsiini, õõnestab kahjuks veelgi selle tootja pakutava usaldusväärsust. Pole põhjust kahelda esimehele perearsti poolt soovitatus, küll aga peab Ratas nüüd arvestama, et lubadusest oodata ära oma vanuserühma vaktsineerimise aeg on raske taganeda, kui poliiteliidile peaks teistest varem avanema võimalus vaktsiinide vahel valida.

Viirus jätab juhid paika?

Nii Isamaa kui ka sotsid teatasid, et erakonna juhatuse valimised tuleb kuni aasta võrra edasi lükata, sest piirangute tõttu pole parteilastel võimalik koguneda. Kui muu maailm toimib aga pikemat aega e-lahenduste najal, siis miks ei võiks erakondadegi esimeest ja juhatust elektrooniliselt ja kirjalikult valida saada? Ja millist rolli võiks valimiste edasilükkamisel mängida tõsiasi, et kummaski madalseisus reitinguga erakonnas leidub kahtlemata arvestataval hulgal rahulolematuid, kes näeksid parema meelega juhi väljavahetamist just enne kohalikke valimisi?

Kes saab keelatud vilja?

Kui nädalavahetuse vaktsineerimistalgute üks järeldusi oli, et eakate huvi AstraZeneca vaktsiini vastu on leige, paljud noored ootavad aga ükskõik millist vaktsiinisüsti, siis nendegi indu pidurdab eksperdikomisjoni otsus, et selle tootja vaktsiini süstimine pole praegu alla 60aastastele soovitatav. Kui osa nooremaid riigikogu liikmeid ja ei tea miks süstijärjekorda sattunud Euroopa komisjoni volinikki said aga ise otsustada, kas riskida süsti saades üliharuldase terviserikkega, siis kas ei võiks valikuvabadus laieneda tavakodanikelegi?

Politsei võitlus viirusega