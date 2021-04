Seisukoht | Aita leida sarapuu! 

Mõtlesin, et huvitav oleks mängida puude-põõsaste äraarvamismängu looduses ja ilma vastusevariantideta. Leia lehtede järgi sarapuu, jalakas, toomingas, hall lepp, sanglepp... Millised oleksid tulemused siis?

„Inimesed teevad tänapäeval puudel-põõsastel üldjuhul vahet kategoorias „lehtpuu või okaspuu“,“ ühmas loodusega sina peal olev inimene mu sellise mõtteavalduse peale. Mul oli õnne maal üles kasvada. Seetõttu mõjus niisugune nending nagu sorts külma vett krae vahele. Kas me ei tunne siis kõige tavalisemaid puidki, väiksematest taimedest rääkimata?

Oleme küll sõnades uhked oma „ürgse ja puutumatu“ looduse üle ning varmad seda esimesel võimalusel reklaamima kui Eesti tõmbenumbrit, aga kui palju me ise sellest suurest varandusest teame ja pajatada oskame, kui me pole just väljaõppinud loodusgiidid?