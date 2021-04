Kerttu Kuku | Minust sõltub kõik ehk Kuidas ebakindlas maailmas toime tulla? 

Tuttav hirmutunne

Eelmise aasta sündmused on mind pannud mõtlema rohkem kui eales varem oma kohast siin maailmas. Mõni kuu on jäänud keskkooli lõpetamiseni ning nii ebakindlana ei ole ma end eales tundnud. Mida ma edasi teen? Kus ma end 10 aasta pärast näen? Mis erialale ma päriselt pühenduda tahan? Kas see amet on veel alles, kui lõputunnistus on käes? Kas sellel on üldse vahet, mis tööd ma teen? Kas minu tegudest või tegutsemata jätmisest üldse sõltub midagi? Kunagi? Ma tean, et mul ei pea olema veel kõiki vastuseid, ent teadmatus on siiski kurnav.

Hirm on saanud üsna kiiresti väga tuttavaks emotsiooniks. Ma kardan rohkem ja hirmudele leevendust tuleb üha vähem. Ma kardan, et keegi mu kallitest inimestest jääb haigeks. Ma kardan kukkuda sügavasse auku, suutmata taas pinnale roomata. Ma kardan üksildust ja igavest ekslemist. Ma kardan, et ühel päeval leian end Eestist, kus avalikult vilistatakse õiglusele, võrdusele, inimlikkusele ja inimõigustele. Ma kardan kaotada usku endasse ja oma koduriiki.

Valdav osa hommikuid ei ärka ma meeletu optimistliku tegutsemistahtega. Viimase aastaga on oluliselt rohkem lisandunud päevi, mil elan lihtsalt sellepärast, et teisiti ei saa. Ma tõusen voodist, sest ma lihtsalt pean seda tegema. Ma käin viis päeva nädalas koolis, sest mul on vaja keskharidust, et kuidagigi iseseisva elu vundamenti laduda. Ma suhtlen oma lähedastega, sest ma ei taha ega suuda kapselduda iseendasse. Ma proovin naeratada, sest ma ei suuda enam ema silmis murevarje näha. Ma võtan iga päev ravimeid, sest sarnaselt koos 75 000 kaasmaalasega, kes sama haigusega rinda pistavad, oleks muidu voodistki väljasaamine tõsine jõupingutus.

Aga proovima peab. Üks päev korraga. Sest kas on muud valikut?

Ma oletan, et samasuguses olukorras on tuhanded koolilapsed nii Eestis kui maailmas, kes iga reede kogunevad protestima elukõlbuliku maakera kaitseks. Kodanikuorganisatsioonid, kes seisavad kaasinimeste võrdse ja õiglase kohtlemise eest, kuid nii meedias kui ka telefonikõnedes valatakse nad verbaalse sopaga üle. Noored ja vanad, kes hambaid krigistades püüavad oma rasketest peaasjadest hoolimata elada normaalset elu, kuid näevad lähedaste silmis ainult arusaamatust, vastuseks oma jagatud hingevalule. Inimesed, kes töötavad palehigis, kuid palgast saavad hädavaevu järgmise kuuni vastu pidada. Meditsiinivaldkonna töötajad, kelle tervis on iga päev otseses ohus.

See kõik on raske. Ebaõiglaselt, lämmatavalt raske. Hirm on kerge tulema. Kuid kas on muud valikut? Kõige kiuste vajab elu elamist ja seista tuleb selle eest, mis on õige. Probleemid on nagu põllul kasvav umbrohi – need ei kao vältimisega. Nad tuleb välja kitkuda.