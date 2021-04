Maris Hellrand | Avalik ruum parandab tervist ja loob õnnelikuma kogukonna, kuid Tallinnas seda veel napib 

Palju põgusaid kohtumisi – parem tervis

Koroonapandeemia on meid taas suuremal või vähemal määral ilma jätnud nn kolmandatest kohtadest – avaliku ruumi kohtumispaigad nagu kohvikud, spordiklubid, raamatukogud, muuseumid jne. Selle teooria järgi on esimene koht kodu, teine töö, mis on paljude jaoks hetkel ka samaks muutunud. „Kolmandate kohtade“ tähendust inimestele on uuritud ja leitud, et need aitavad kaasa vaimsele ja füüsilisele heaolule, sest pakuvad võimaluse põgusateks kohtumisteks. Inimestena rikastavad meid sisukate vestluste kõrval lähedastega ka sellised juhuslikud kohtumised, millega ei peagi kaasnema rohkem kui sõbralik silmside või tervitus, aga mis võivad viia ka hoopis uute ja mitmekesisemate tutvusteni. See on mõõdetavalt kasulik meie emotsionaalsele enesetundele ja füüsilisele heaolule. Vastupidi on ka juba üle poole sajandi selge, et üksindus ja isolatsioon on tervisele sama ohtlik kui kõrge vererõhk, ülekaal või ebatervislik eluviis.

Üks viis selliseid tervislikke mini-kohtumisi kogeda on näiteks koeraga jalutades, kui tekib põgusaid vestlusi teiste koeraomanikega või ka suisa uusi tuttavaid oma naabruskonnas. See on osa sidusast ja toetavast kogukonnast, mis parandab meie enesetunnet. Eriti hea viis suhteid luua näiteks uude kohta kolides.

Hea näide, mille sarnaseid leidub ka mujal maailma linnades, on koroonast tingitud väikese vabaõhu-võimlemisklubi teke Kadrioru pargis – värskes õhus, turvalises kauguses, iga ilmaga. Vitamiinisüst tuleb mitte ainult liikumisest, vaid ka regulaarsest põgusast kohtumisest naabruses elavate inimestega. Sarnaselt mõjus ka Tartus korraldatud jalutamisklubi vanematele inimestele.

Eestis ei ole avalikus ruumis viibimise kultuur nõukogude aja mõju tõttu nii kinnistunud nagu lääne pool Euroopas, kuigi see on viimase aastakümnega oluliselt kasvanud, eriti nooremate inimeste jaoks. Briti pubikultuur, Pariisi või Viini kohvikud, Itaalia passeggiata või Rootsi fika on ennekõike sotsiaalse suhtlemise vormid oma naabruses, mis võimaldavad juhuslikke kohtumisi, tekitavad heaolutunde ja laovad aluse sidusale kogukonnale ja rohujuure demokraatiale. Minu naabruskonnas on tekkinud selline elu näiteks Faehlmanni-Tina-Kollase tänava kandis, kus soojade ilmadega restoranide lauad tänavale kolivad ja õhtusel jalutuskäigul võib alati kohata mõnda juhuslikku tuttavat nägu. Tekib äratundmise- ja kuuluvustunne, põgus sõnavahetus või tervitus tõstab osalejate dopamiinitaset, mis omakorda mõjub ka tervisele hästi.

Linn saab kaasa aidata

Linnad saavad ruumi planeerimisega selliste kodulähedaste „kolmandate kohtade“ tekkimisele kaasa aidata ja just pandeemiapiirangute leevenedes on vajadus ja võimalus selleks eriti selge. Paljud linnad nii Euroopas kui ka Ameerikas said just pandeemiast hoogu, et inimeste jaoks linnas rohkem ruumi teha. USA sajast suuremast linnast on 91 teinud muutusi, et anda rohkem avalikku ruumi vabaõhukaubandusele ja -teenindusele. 20 linnas on autoliiklusele suletud tänavaid, et anda inimestele rohkem ruumi ja edendada paremaid liikumisharjumusi. Rootsis on välja arendatud pop-up istumisalad, mida paigutatakse tänava-äärsetele parkimiskohtadele. Nii Pariis kui ka London on jõudsalt laiendanud rattateede ja jalakäijate ruumi. Ka Tartu suvine eksperiment autovabaduse puiesteega tekitas väärtuslikku avalikku ruumi.