Tiina Tuum | Eliitvaktsineeritu ja lumpen-vaktsiinitu ehk Radikaliseerumise lätted 

Autor vaatles vaktsineerimisprotsessi läbi huumoriprisma ning kõik kokkulangevused reaalse eluga on juhuslikud ja utreeritud.

Oi, kuidas need „Olen vaktsineeritud” raamid mind sotsiaalmeedias närvi ajavad! Kuidas neil (noortel) inimestel küll piinlik pole? Vaheletrügijad! Vanainimeste arvel elajad! Defitsiidikummardajad! Korruptandid! Iga selline raam on nagu nool minusuguse vaktsiinita jäänud lumpeni südamesse.

Üks kenam, noorem, tervem (ja ka tuntum) vaktsineeritu kui teine, aga kõik riiklikule poliitikale vastutuult oma suraka või suisa kaks kätte saanud. Ma juba nõukogude ajal põlgasin siiralt ja sügavalt inimesi, kes elada oskasid, kes teadsid, kust leti alt saab tšehhi botikuid, kust kahhelplaati ja kust suitsuvorsti.

Nende jaoks polnud ka nõukogude korral häda midagi. Nemad jäid ka Siberi rongis ellu. Juhul kui nad juhuslikult ise need polnud, kes sinna teisi saatsid.

Poleks kunagi arvanud, et need defitsiidiajastu ellujäämis- ja olelusvõitluse strateegiad (põhiliselt motiivil, et kes ees, see mees) loevad ka vabas ja demokraatlikus riigis.

Proovi siis, pagan, korralik kodanik olla!