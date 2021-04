Politsei kriisistaabi juht: Toompea valvemeeskonda pole meeleavaldajate tõttu suurendatud

"25. aprillini on kaks nädalat pingutada – saavutada tase, et igapäevaselt uusi nakatunuid lisanduks alla 900 ja haiglaravi vajaks alla 600 koroonapatsiendi. Eelmisel aastal olime rohelisest tsoonis 1. maiks, proovime ka sel aastal sinna jõuda," ütles Lanno ning rõhutas, et kui me teeme õigeid samme, toimuvad suvel nii WRC ralli, Seto Folk, Eesti naiste tantsupidu, Grillfest, Maamess, Tallinn Music Week, Tartu hansapäevad, Saaremaa ooperipäevad ja laste koolivaheaeg.

Murekohtadest rääkides tõdes Koppel, et kahjuks toimuvad ikka veel erapeod. "Oleme näinud, et pidu peetakse erapindadel, rendikontorites ja puhketaludes. Sekkuda saame kahel moel: kui tuleb teade lärmi kohta või viirusepiirangute rikkumise kohta, siis lähme kontrollima. Teiseks ka planeeritud kontrollkäigud terviseameti palvel kohtadesse, kus on kahtlus, et piiranguid võidakse rikkuda. Meediasse on jõudnud üksikjuhtumid, aga on arvata, et üle Eesti on nädalavahetustel neid pidusid kümneid. Meelelahutuskohad on suletud ja inimesed otsivad võimalust, kuidas sõprade ja töökaaslastega kokku saada."