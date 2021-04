Eesti uudised Prokurör: kõige noorem pedofiiliaohver on olnud vähem kui kuu vanune Rainer Kerge , täna 12:33 Jaga: M

Andra Sild. Foto: Erki Pärnaku

„Ma ei tea, mis ajast pärineb kuvand, et pedofiil on kaabuga vanamees, kes vaatab – nilbe naeratus näol – noori tüdrukuid. Igatahes ei vasta see kuvand tõele. Pedofiilide profiilid on äärmusest äärmusesse,“ ütleb vanemprokurör Andra Sild. Ta on tegelnud 15 aasta jooksul umbes 80 kohtuasjaga, kus seksuaalse väärkohtlemise ohver on olnud noorem kui 14. Paljudel juhtudel pole ohver jõudnud pidada isegi kümnendat sünnipäeva.