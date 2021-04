Eesti uudised Pedofiilia on haigus, mida ravida ei saagi Rainer Kerge , täna 09:17 Jaga: M

Foto: Vida Press

„Psühhiaatrilises mõttes on pedofiilia seksuaalne häire, haiguslik seisund,“ defineerib psühhiaater Andres Lehtmets. „Haiguste klassifikatsiooni järgi on pedofiil täiskasvanu, kelle seksuaalne huvi on suunatud nooremate kui 13aastaste vastu.“