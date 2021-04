Eesti uudised Politsei asub piirama Toompeal kogunevate meeleavaldajate hulka Toimetas Triinu Laan , täna 08:23 Jaga: M

Foto: Erki Parnaku

Terviseameti hinnangul on Tallinna südalinnas toimuvatel avalikel koosolekutel hajutatuse nõude eiramise tõttu varasemast suurem nakkusoht. Seetõttu piirab politsei reedest ligipääsu Lossi platsile ja suunab inimesed väiksematesse hajutatud gruppidesse.Politsei on Lossi platsil avalike koosolekute läbiviimist kõigil päevadel jälginud ning suunanud inimesi hajutatuse nõuetest kinni pidama. Nädala alguses oli hajutatus tagatud, kuid kahel viimasel päeval on sellel osalenud 200-250 inimest ning osalejad pole hajutatuse nõudest kinni pidanud.„Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on rohkem kui kümne inimese kogunemise korral kõrgendatud oht viiruse aktiivseks levikuks. Arvestades, et Covid-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning võib lõppeda surmaga, on tegemist ohuga inimeste elule. Olukorra lahendamiseks tuleb tagada hajutatus, millega kaitstakse neid, kes seavad teadmatusest enda ja ka teiste elu ohtu. Praegu on nakatumiskõver pöördunud allapoole ja piirangutest kinni pidami