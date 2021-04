FOTOD | Protestija Toompeal: „Mina seisan siin täpselt nii kaua, kui vaja. Mingit totalitaarset riiki ei tule!“

„Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on rohkem kui kümne inimese kogunemise korral kõrgendatud oht viiruse aktiivseks levikuks. Arvestades, et Covid-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning võib lõppeda surmaga, on tegemist ohuga inimeste elule. Olukorra lahendamiseks tuleb tagada hajutatus, millega kaitstakse neid, kes seavad teadmatusest enda ja ka teiste elu ohtu. Praegu on nakatumiskõver pöördunud allapoole ja piirangutest kinni pidamise tulemusel on oluliselt vähem inimesi haigestunud. Seetõttu on eriliselt tähtis, et inimesed mõistaksid, et igaühest sõltub, kui kiiresti viiruse leviku pidama saame,“ ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.