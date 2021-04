LAPSED EKRAANIDE KÜTKES: „Lapse üle oleks nagu mingi deemon võimust võtnud!”

„Minu üheksa-aastasel lapselapsel läks see arvuti- ja nutisõltuvus nii käest, et vanemad võtsid talt telefoni ära ja kehtestasid vabaks ajaks arvutiga tegutsemise ajapiiri,” räägib vanaema Selma. „Sellele on nüüd järgnenud nagu narkosõltuvuse võõrutusnähud! Alates uste prõmmimisest ja hüsteerilisest nutust kuni vanaemadele saadetud meilideni sisuga „Hädaolukord! Palun kutsu lastekaitse!”