Maailm Ukraina president: ma tahan sel raskel ajal olla koos oma sõduritega Tõnis Erilaid , täna 19:42 Jaga: M

PRESIDENDIKOPTER MAANDUS: Volodõmõr Zelenskõi tervitab Donbassis Ukraina võitlejaid. Foto: EPA/Scanpix

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõitis eile pingetsooni Donbassi ja säutsus, et tahab sel raskel ajal olla koos oma sõduritega, kui seal neljapäeva hommikul hukkus separatistide käe läbi 23aastane sõdur. Alates 26. märtsist on hukkunute arv tõusnud kaheksani. Samal ajal teatas Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna juhatus, et Kaspia flotillist tuuakse Mustale merele rohkem kui 10 sõjalaeva.