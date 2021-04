Juhtkiri | Valge raamat jätab otsad lahti 

Kaja Kallas nimetas kava tutvustusel seda suisa ühiskondlikuks kokkuleppeks, kuigi mingit avalikku arutelu pole olnud. Arutada küll võib, aga kui valitsus peab silmas jääkeldri analoogia põhjal ühiskondliku nurina mahajahutamist, siis pole kogu ettevõtmisest head nahka loota. Kavas esitletud kolm loosungit: oleme valvel, hoiame Eestit ja leiame koos lahendused on küll ilusad, kuid oma sisutuses õõnsad.

Praegu on meil juba vaktsineerimiskava, mis ümbertegemistest hoolimata sedavõrd tugevalt lonkab, et isegi riigikontroll juhtis Tanel Kiige tähelepanu korralagedusele. Tavainimesele kõige kummalisemalt mõjub valge raamatu plaan muuta vaktsineerimine tasuliseks – kui see on valitsuse prioriteet olukorras, kus tasuta süstimine pole hoogu veel sisse saanudki ja pooled eakad on ikka veel vaktsineerimata, siis kui tõsiseltvõetav saab olla kogu ülejäänud kava!

Veebruarikuine lubadus teha vaktsiin kõigile kättesaadavaks maikuus on lükkunud juba juunisse. Valitsuse soov, et jaanipäevaks elame jälle normaalset elu, on küll samm edasi hiljutisest retoorikast, mis ähvardas suve ära jätta, kuid kas pandeemia-eelne elustiil on ikka võimalik pooliku vaktsineerimisega ja karjaimmuunsust saavutamata? Sellised lubadused pigem kinnitavad, et kindlaid arve pole kiiresti muutuvas olukorras tõesti mõtet kavas fikseerida. Konkreetsuse puudumine vähendab aga kava väärtust. Aeg näitab, kas Kallase leiutatud neljavärviline valgusfoor ohutaseme hindamisel jääb laste mänguasjaks või on sest ka praktilist kasu. Ettevõtja hindab valitsuse tegevust aga väga lihtsalt – poliitikute sõnavaht ei loe midagi, kui piirangud ei luba ettevõtteil töötada, kuid rahalist toetust ka ei tule. Kui toetusmeetmed venivad, jõuavad ettevõtted pankrotti minna.