„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Ühe kõrvaga nõid, kes annab oma viimase intervjuu 

Minu seekordne külaline on legendaarne mees, ühe kõrvaga nõid, kes on avalikkuse eest peidus olnud kümme aastat.

Öeldakse, et heal lapsel mitu nime. Kooliajal kutsuti teda lihtsalt Pusa. "See tuli minu toonasest perekonnanimest Puusepp. Minu pärisnimi on Taavo Heinsoo," räägib meie loo kangelane. "Kasuperes pandi mulle nimeks Indrek Puusepp. Neile ei meeldinud minu pärisnimi. Hiljem abiellusin ja võtsin naise perekonnanime, millega Eesti meelelahutusmaailmas ka kuulsust niitsin."