Seisukoht | Vaktsineerimiskaos 

Selles kontekstis oli täiesti arusaadav, et möödunud nädalavahetusel Tallinnas toimunud massivaktsineerimised olid korraldatud eakate jaoks. Tulemus ei rõõmustanud aga kedagi. Tõenäoliselt kesise teavituse tõttu olid saalid pühapäeval tühjad, paljud süstid jäid tegemata. Ning samal ajal ootasid ja ootavad pikisilmi vaktsineerimist nooremad.

Segasevõitu vaktsineerimisplaan, riigi jäik hoiak (nüüdki võinuks ju massivaktsineerimisele kohale tulnud nooremad inimesed kojusaatmise asemel hoopis ära vaktsineerida), arusaamatu kommunikatsioon, nn eliitvaktsineerimised, mõne riigijuhi vaktsineerimisest loobumine ning nii Eestist kui ka maailmast tulevad vastuolulised teated AstraZeneca vaktsiini kohta on tekitanud paraku sellise kaose, et seda suppi tuleb ilmselt veel kaua lürpida.

Muidugi ei ole selle põhjustanud ainuüksi kohalike poliitikute ja tervishoiuametnike saamatus, kuid poliitilise vastutuse võtmise küsimus on igal juhul aktuaalne. Või on taas nii, et mitte keegi ei vastuta ning rahvale antakse järjekordselt kõrgemalt poolt sõnum: lõuad pidada ja edasi kannatada!