AJAJOON | Kuidas hävines eestlaste usaldus AstraZeneca koroonavaktsiini vastu?

Alustame algusest: Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca ravimifirma koostöös välja töötatud Covid-19 vastane vaktsiin jõudis kliiniliste katseteni mullu suvel. 25. augustil teatas Eesti valitsus, et on ühinenud Euroopa Liidu eelostulepinguga, millega tellitakse Eestisse 1,33 miljonit doosi AstraZeneca arstimit, millest piisaks poole elanikkonna kaitsesüstimiseks. Sel hetkel näis reaalne, et just AstraZeneca vaktsiin jõuab esimesena turule maailma koroonapandeemiast päästma.