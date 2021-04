Miks teha silmade laserprotseduur just kevadel? 

Viibime rohkem värskes õhus

Soojemad ilmad soodustavad rohkem õues käimist. Värskes õhus viibimine suurendab ka organismis oleva hapniku osakaalu, mille tulemusena tunneme end paremini ja puhanult. Just puhkust on taastumisperioodi esimestel nädalatel kõige rohkem vaja. Kui esimesel laserprotseduuri järgsel nädalal tuleks hoiduda arvutiga töötamisest, trenni tegemisest, saunas käimisest ja muudest aktiivsetest tegevustest, siis väljas jalutamine on igati soovitatav! Siiski ei tasu unustada, et kevad on aeg, mil ka päike muutub intensiivsemaks ja silmade kaitsmiseks tuleks kindlasti päikeseprille kanda.Taastumisperioodil võib tekkida vajadus kanda neid ka kergelt pilves ilmaga.

Kevadel algab tihedam puhkuste periood

Kevad ja suvi on populaarsed ajad, mil inimesed hakkavad ettenähtud puhkusi planeerima. Kui muudel aastaaegadel on raske laserprotseduuri enda tihedasse graafikusse mahutada (talvel veedetakse pühasid pereringis, suvel armastatakse reisida), siis kevadised puhkused on aja maha võtmiseks pärast pikka kaamost vägagi eelistatud.

Piirangute aeg soodustab rahulikku elutempot

Ajal, mil piirangute tõttu reisimine soovitatav ei ole, on paljud inimesed just nüüd laserprotseduuri tõsisemalt kaaluma hakanud. Lisaks leebemale ajagraafikule on võimalik teistsuguseid väljaminekuid teha. Kui tavapäraselt kulub üsna palju lennupiletitele ja hotellile, siis oleme klientidelt tagasisideks saanud, et praegu on tekkinud hea võimalus investeerida laserprotseduuri. Veelgi enam, see on ju investeering kogu eluks!

Suveks on nägemine taastunud