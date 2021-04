FOTOD | Süüdi! Kohus mõistis purjuspäi autot juhtinud Maire Aunastele tingimisi vanglakaristuse

„Vaatasin, et rooli taga on naine, ta ei olnud üldse adekvaatne,“ rääkis Marianna „Reporterile“. „Sain aru, et ta on purjus.“ Marianne sõitis avariipaigalt lahkunud Subarule järele ja tee peal kutsus politsei. Väike-Kaare tänaval kinnipeetud Aunaste jäi „Reporteri“ ajakirjaniku ees napisõnaliseks: „Tõesti, mul ei ole mitte midagi öelda.“

Kohtusaalis annab prokurör teada, et Aunaste veres mõõdeti alkoholisisalduseks 2,57 milligrammi ühe grammi vere kohta, see on üle 2,5 promilli ehk raske joove. Kohtunik loeb Aunastele veel sõnad peale, et juhtimisõiguse äravõtmine tähendab autoroolist eemale hoidmist: „Kui te selle kolme kuu jooksul peaksite autot juhtima isegi kaine peaga, siis see tähendab kohtuotsuse mittetäitmist ja uut kuritegu.“