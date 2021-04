FOTOD | Roolijoodik Maire Aunaste jäi kolmeks kuuks juhiloast ilma

Ekspertiis tuvastas, et Aunaste joove oli 2,57 promilli.

"Kinnitan, et ainus, kellele ma oma kergemeelse käitumisega viimastel päevadel liiga tegin, olen ma ise," kirjutab Aunaste Maalehes . "Kas 67aastast inimest on võimalik ümber kasvatada? Arvatavasti mitte. Aga ümber kasvamise mõttele viib iga šokivangistus kindlasti."

Nissani juhi Marianna sõnul pani ta parklas last autosse, kui märkas liginevat Subarut. Järgmisel hetkel toimus juba kerge avarii. „Vaatasin, et rooli taga on naine, ta ei olnud üldse adekvaatne,“ rääkis Marianna „Reporterile“.