FOTOD KOHTUST | Abikaasat pähe tulistanud Liina Bahovski protsess jätkus suletud uste taga 

Liina kaitsja on varem öelnud, et tegu oli relvamänguga ning õnnetusega. Jaanuaris toimunud istungil ütles Liina, et ei võta tapmikatse süüdistust omaks. „Tunnistan, et relv oli minu käes ja lask sellest toimus,“ ütles tapmiskatses süüdistatav Liina Bahovski jaanuaris toimunud istungil. Ehk et naine tunnistas küll fakti, et tema tulistas, kuid ta ei teinud seda enda sõnul tahtlikult.