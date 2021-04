Õiguskantsler: vanemalt pole õigus küsida, miks ta mudilase lasteaeda toob 

Samuti soovisite Voltri teada, kas lasteaial on õigus küsida lapse tervise kohta, kui on põhjust arvata, et lapse lähikonnas on keegi koroonaviirusega nakatunud.

"Lasteaialapsele, kes on olnud kontaktis Covid-19 diagnoosiga inimesega, kehtib samasugune kümnepäevane karantiininõue nagu täiskasvanulegi, sest sellest kohustusest pole lastele erandit ette nähtud," vastab Madise.

Seega ei tohi vanem lähikontaktset last lasteaeda viia. Karantiinikohustus ei kehti lapse kohta, kes on nii-öelda lähikontaktse lähikontaktne (nt on haigestunud kolleegi tõttu lähikontaktne lapse ema, aga laps ei ole haigestunuga ise kokku puutunud).

Kui lasteaial on põhjendatud kahtlus, et laps tuuakse 2 lasteaeda vaatamata sellele, et laps on lähikontaktne, võib lasteaia töötaja küsida vanemalt selle kohta teavet. Küsimise eesmärk on kaitsta teiste laste ja töötajate tervist.

"Sellist teavet ei tohiks küsida aga lapselt endalt, kuna laps võib tajuda küsimust tema vanematele tehtud etteheitena," täpsustab õiguskantsler.

Kui lasteaed on veendunud, et pere rikub last lasteaeda tuues lähikontakse karantiininõuet, võib rikkumisest teada anda Terviseametile. Haiget last ei tohi lasteaeda viia ja kui haigustunnused avalduvad lasteaias, tuleb vanemal laps koju viia. See on nii lapse enda kui ka nakkushaiguse korral teiste laste ja personali huvides.

Lapsevanem hindab lapse terviseseisundit ja langetab esmase otsuse, kas laps võib lasteaeda minna, kuid ka lasteaia töötajad peavad lasteaias olevate laste tervist jälgima.