KOROONAPITSER AJATEENIJATEL: viirus õõnestab noorte teadmisi ja kasvatab vaimseid probleeme 

Riigikeele oskus on aastakäiguti aina kehvem, keskmine haridustase on järjest madalam, füüsiline võimekus langeb, üha suurem osa aastakäigust ei vasta tervisenõuetele, seda ennekõike vaimse tervise poolest – sellised murekohad tõid järgmise riigikaitse arengukava (2021–2030) koostajad välja juba rohkem kui aasta eest. Mullu veebruaris kirjutas Õhtuleht, kuidas neile muredele otsiti lahendusi teadus- ja haridusministeeriumist – arvati, et murettekitavat kurssi on võimalik muuta koolide kaudu. Ühtlasi oli arengukava koostajatel vaja aimu saada, kui suurt osa aastakäigust saab reaalselt ajateenistusse võtta ning milline on sõdurite kvaliteet, sest rollid üksustes vajavad täitmist.