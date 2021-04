Vambola Paavo | Koidukiire-valitsuse imeteod 

Vanuseklass 30-50 eluaastat on saanud kriisis kõige suurema löögi. Nemad tasuvad makse. Tänu töölkäijatele saab ravida haigeid ja maksta pensione. Kui neid poleks, kukuks kõik kokku. Noortel peredel on vaja tasuda laenud ja liisingud, kui pole tööd siis millest seda teha. Eakatel on igakuiselt garanteeritud sissetulek. Õiglane olnuks vaktsineerida meditsiinitöötajate järel need, kes hoolitsevad, et igapäevaselt on meie laual piim, liha ja leib. Ei kujuta ette kui viiruse pärast mõni leiva-või lihatööstus kinni pannakse. Varsti oleks nälg majas. Oma toidujulgeolek on valitsusele null.