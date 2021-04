Kommentaar Heinart Puhkim | Varjaagid Ukrainast päästavad Eestit Heinart Puhkim, tööturuhuviline , täna 17:08 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Mu tuttavad ukrainlased, kes Eestis tööl käivad nimetavad üksteist mõnikord naljatledes varjaagideks, keda teatavasti kutsuti Skandinaaviast appi Vene riiki valitsema, kui häda, viletsus ja korratused suureks olid kasvanud. Hiljuti lennutati Kiievist Tallinnasse esimene lennukitäis „varjaage“, et eelmise aasta mädamaasika häda ei korduks. Samuti tahavad viljapuuoksad lõikamist, kapsataimed istutamist ja marjapõõsaste kahjurid pritsimist. Eelmisel aastal keelas siseminister Mart Helme selle asja kohalike töötute suure arvu tõttu ära. Praegune põlluminister Urmas Kruuse pööras asja tagasi ja andis ligi kahele tuhandele hooajatöölisele rohelise tule. Järelikult on nad vajalikud. Tore, et tulevad.