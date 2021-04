Just nende viie aine tarbimine aitab sul end viiruste eest kaitsta! 

Alates uue koroonaviiruse leviku algusest on kogu maailma arstiteadlased püüdnud leida aineid, millel oleks kõige suurem potentsiaal kaitsmaks organismi selle viiruse eest. Hinnates mitmete erinevate bioaktiivsete ainete positiivset mõju nendel inimestel, kes ei haigestunud üldse või kellel esinesid ainult kerged haigusnähud, tegid juhtivad teadlased kindlaks viis ainet, millel on kõige tugevam viirusvastane jõud. Neist ainetest kolm – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkust pärssiva mõju poolest. Ülejäänud kaks ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas väga tugevad „võitlejad“ viirusvastasel rindel. Kõik need viis ainet on lülitatud ka mitmetesse COVID-19 ravijuhistesse (näiteks raviprotokoll I‑MASK+).