Küsimus | Miks Tallinn diskrimineerib vaktsineerimisel eestlasi? 

Kirsti Ruul, Tallinna kommunikatsioonijuht: Vaktsineerimiskeskuste võimalikud asukohad on läbi räägitud tervishoiuteenuse osutajatega, kellega koos on viimase paari kuu jooksul arutatud suurvaktsineerimiseks sobivaid asukohti ja ruume. Linn saab omalt poolt kasutamiseks pakkuda linna spordi- ja kultuurikeskusi, seega on valik nende asukohtadega piiratud. Tervishoiuteenuse osutajate hinnangul on kõige sobivamad ruumid just spordikeskustes, kus ruumid on avarad ja ühel tasapinnal, on hea ventilatsioon ning on võimalik ruumi funktsionaalselt liigendada.