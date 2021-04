OTSE | Aab: tahame jõuda jaanipäevaks normaalse elu juurde

Tegemist väljumisstrateegiaga, mis läheb avalikule arutelule. "Huvi on selles, et kui jõuame haigete arvuga mingile tasemele, siis kas ja kuidas on võimalik valitsusel ühiskonda avada."

Eesti nakatumiskordaja on jõudnud alla 0,8. "Kui me jätkame senisel kursil, saame peale piirangute tähtaega neid järk-järgult leevendada. Eesmärk on, et jaanipäevaks jõuame sinna, et elame suhteliselt normaalset elu," kinnitas Aab.