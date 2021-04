MIKS KEEGI EI SEKKU? Jaak Madison ja Marko Mihkelson selgitavad, miks on Myanmari sõjaväehuntal lubatud valimatult inimesi tappa 

Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni hinnangul on tegemist tüüpilise kahepalgelise rahvusvahelise poliitikaga, kus võimsamad ja suuremad riigid sekkuvad inimelude kaitseks ja demokraatia hüvanguks vaid siis, kui seal on mängus mingid isiklikud huvid. „Kui aga tegemist on näiteks Põhja-Korea, Myanmari, või Hiina puhul Hongkongi, uiguuride ja tiibetlastega, siis on kaks põhjust, miks ei sekkuta: kas vastane on liiga suur ja tugev ja võimalus kaotada palju rohkem, kui on võita, kaalub riski üle, või lihtsalt on tegemist piirkonnaga, mis kedagi tegelikult ei huvita.“