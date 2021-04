Eesliini nimekirju koostava komisjoni koosseis on salastatud 

Komisjoni juhtiv riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni büroo nõunik Liana Roosmaa ütleb ERRi uudisteportaalile , et komisjoni kui sellist õigupoolest polegi, otsuseid juhivad riiklikult paika pandud prioriteedid, mis osaliselt tulenevad hädaolukorra seadusest, kus on loetletud eluliselt tähtsad teenused, mis peavad olema tagatud. Nemad aga otsustavad, kui paljudele ja mis järjekorras nende prioriteetide alusel saab vaktsiini piiratud koguste tingimustes lubada.

Inimeste hulk ja nimekiri on aga salastatud. "Meid ei ole nagu olemas, ma ei saa öelda nimeliselt, kes need inimesed on," ütleb Roosmaa, viidates, et seda osakonda ei leia ka riigikantselei kodulehe kontaktide alt.