Sildarude varavaidluse kohtuasi jätkub ringkonnakohtus 

Läinud aastal esitas Tõnis Sildaru oma tütre Kelly Sildaru ja eksnaise Lilian Talvingu vastu hagi, mille puänt oligi soov jagada seltsinguvara. Lilian Talvingu ja Kelly Sildaru esindajad vandeadvokaadid Ott Saame ja Helen Hääl rääkisid kohtusaalis, et sellist suulist lepingut ei ole olemas. Põhjenduseks tõid nad selle, et Kelly ja Henry olid 2007. aastal vastavalt viie- ja kaheaastane – nii väikeste lastega ei ole esindajate sõnul võimalik teha ühtegi juriidiliselt siduvat lepingut.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütleb, et kohus tuvastas, et poolte vahel pole kunagi olnud seltsingulepingut ning hagejate nõuded kostjate vastu seltsinguvara jagamiseks on täies ulatuses põhjendamatud. Seetõttu jättis kohus hagiavalduse rahuldamata. Ott Saame sõnul pole Harju maakohtu otsus tänaseks jõustunud. Apellatsioonkaebus on esitatud ja see on ringkonnakohtu poolt ka menetlusse võetud. Sellele tuleb vastata, mida Saame kinnitusel ka tehakse.