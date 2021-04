KUIDAS VALITSUS KADRI SIMSONI ELIITVAKTSINEERIMA SLIKERDAS: riigi juhtimisega pole tal mingit pistmist, aga süsti sai ikkagi!  

Midagi on siin valesti või siis on avalikkusele esitatud pooltõdesid. Otsustas ju valitsus 11. märtsil enda pressiteate järgi „hõlmata eesliini töötajate vaktsineerimisse ka riigi strateegilise juhtimise“. Seoses sellega võimaldatakse vaktsineerimist riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile. Nii teatas valitsus mustvalgel. Simson ei saa Eesti riigilt palka ega kuulu mõistagi ka ühtegi eelmainitud ametisse. Nimelt on ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Seega on Simson Eesti riigi strateegilisest juhtimisest sõna otseses mõttes tuhandete kilomeetrite kaugusel.