Maailm Tšetšeeni diktaatori Ramzan Kadõrovi ülirikkad salanaised Tõnis Erilaid , täna 20:19 Jaga: M

NOOR JA KIRGLIK: Nagu tema väidetav salanaine Aminat Ahmadova, ei põlanud ka Ramzan Kadõrov kümmekond aastat tagasi rahvatantsu vihtuda. Foto: Reuters/Scanpix

Tšetšeeni šariaadiseadus lubab mehel endale neli naist võtta, kuigi see on seal nagu mujalgi Venemaal ametlikult keelatud. Tšetšeenide diktaatorlik juht Ramzan Kadõrov on küll mitu korda rääkinud mitmenaisepidamise seadustamisest, mida tema abikaasagi heaks kiitvat, kuid hoidub siiski tunnistamast, et tal on peale seadusliku abikaasa Medni teisigi naisi. Nüüd avalikustas uuriva ajakirjanduse portaal Projekt tema salanaiste nimed ja nende jõukusegi.