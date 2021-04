Urmas Sõõrumaa tahab Patarei arenduse viieks aastaks pausile panna 

Sõõrumaa palub Riigi Kinnisvara AS-ilt võimalust jätta projekt viieks aastaks seisma ja paremat aega ootama. "Kui see juhtub kiiremini kui viis aastat on muidugi tore, aga see projekt sattus täpselt sellisesse aega, et poolteist kuud enne kriisi kirjutasime lepingule alla," ütleb ta.