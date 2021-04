Jevgeni Ossinovski: Sputnik ei ole venekeelsete jaoks teema 

Ida-Virumaal on vaktsineeritud 9% elanikkonnast, Tartumaal 20% ja Hiiumaal pea 30 protsenti. Teame, et nii meedikute kui politseinike puhul on enamik vaktsiinist keeldujaid just venekeelsete töötajate hulgas.

Miks see on nii? Ühe levinuima selgituse järgi on põhjuseks Sputniku ootus. Ja Sputnikut oodatakse, kuna Kremli propaganda taob meie venekeelsetele kaaskodanikele ajju väidet, et Euroopa ja Ameerika vaktsiinid on pahad ning parim kraam on Sputnik.

See selgitus sobitub meie üldisesse integratsiooniväitluse raami. Venelased on meil ju avaliku arvamuse peavoolu kohaselt iseseisva mõtlemisvõimeta mass, kes on pärast õhtuste uudiste vaatamist nagu Mooses Siinailt naastes – jumala käsulauad kaenla all ja pale sätendamas.

Muidugi ei ole raske leida anekdootlikku tõestust Sputniku ootusele.

Ajakirjandus on teinud reportaaže Lasnamäelt. Jaa, tõesti, inimesed ongi kinnitanud, et tahavad Sputnikut. Perearstid on rääkinud patsientidest, kes ootavad „keelatud vilja“. Lõpuks, kuidas muidu selgitada venelaste nii madalat vaktsineerimise taset.

Mina olin algusest peale selle teooria suhtes umbusklik kahel põhjusel. Esiteks, olles teinud ringi peale oma venekeelsetele kontaktidele, tuvastasin täpselt ühe juhu, kus poeg veenis eakat ema mitte ootama Sputnikut.

Teiseks, hinnang Sputnikule ei olnud üldsegi positiivset ootust täis, vaid hoopis järgmine: Venemaal on väga suuri raskusi inimeste vaktsineerima saamisel, kuna suur osa inimestest seal ei pea Sputnikut ohutuks. Kui juba Venemaa venelased seda ei taha, miks peaksime meie?!