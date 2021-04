ÕPETAJAD RABAVAD LÄBIPÕLEMISE ÄÄREL: „Kardan, et ma ei pea enam kaua vastu...“ 

Liisa õpetab gümnasistidele matemaatikat. Ta tõdeb, et õpetajaamet on teadlik valik, mille teevad eeskätt need, kellele meeldib inimestega vahetult suhelda. „Õpetajana saad sa suhelda ägedate noorte inimestega, kellega koos olemine hoiab sind ennastki noore ja aktiivsena. Lisaks sellele, et sulle meeldib väga see õppeaine ja inimesi aidata. Täna istun ma tihtipeale videotundides musta ekraani ees ja tunne on, nagu räägiksin iseendaga,“ nendib ta.