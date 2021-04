Juhtkiri | Kuidas viia vaktsiin iga eakani 

Eakamatele pole õige passiivsust ette heita, sest juba kuude kaupa on neile pähe taotud, et oodata tuleb vaktsineerimiskutset perearstilt. Ja talgukutset märganud üle 65aastaste seas polnud vähe neidki, kes pelgasid massvaktsineerimist selle korraldusliku poole tõttu. Poole miljoni elanikuga Tallinnas otsustas linnavõim avada ainult kaks süstimiskeskust, kuid linlaste ja eriti eakate põhimass pole kunagi käinud ei Tondiraba ega Sõle spordikeskuses.

Samas jäi reklaam nõrgaks, sest vähesed teadsid, et vaktsineerida saab näiteks ka Tallinna lastehaiglas, kus tehti vaid 346 süsti 800 võimalikust. On arusaadav hoolega kontaktidest hoidunud eakate mure Tondiraba ja Sõle keskusesse kogunenud mitmesajapealise rahvamassi ees, sama nakatumisohtlik võis olla ka ühistranspordi ja ümberistumistega teekond vaktsineerimiskeskustesse kesklinnast, Piritalt, Nõmmelt või Mustamäelt. Selline pealinnasisene vaktsiiniturism võib olla veel ohtlikumgi, kui oli ühest linnast teise vaktsiinijahile sõitmine. Ja oli see nüüd linna poolt ikka aus käitumine, kui jäi mulje, et linnapea poliitilise otsusena rajati keskused eelkõige tema valijate huve silmas pidades?