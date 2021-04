Kersti Krachti pikk kohtuvaidlus sai uue otsuse 

Kesti Krachti ettevõtted OÜ Kermon ja OÜ Kermon Hekta esitasid 2013. talvel sadade tuhandete eurode suuruse hagi Astro Vara OÜ vastu kahju hüvitamiseks ja viiviste väljamõistmiseks. Nimelt üürisid Krachti ettevõtted Tallinnas Pirital Merivälja teel ettevõtte Astro Vara OÜ käest ruume. Pärast seda, kui Astro Vara OÜ üürilepingu lõpetas, siis pöördusid kaks Krachti ettevõtet kohtusse, sest väidetavalt toimus siis lubamatu varade müük ning seetõttu said kaks ettevõtet suurt kahjumit. Astro Vara OÜ vastas hagile kohtus, et pärast üürilepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimist soovisid nad korduvalt kogu üüripinnal asunud vara üle anda Kermoni lepingulistele esindajatele, kuid asjaosalised keeldusid vara vastuvõtmisest. Ja mingit varade müüki pole nemad üldsegi korraldanud, vaid seda on teinud asjaosalised ise.