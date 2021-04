Eesti uudised Kaitsevägi valetas! Rivistused Kuperjanovis toimusid ka koroonaviiruse leviku ajal Stass Kuznetsov , täna 17:27 Jaga: M

GALERII

Vastupidiselt kaitseväe esmaspäeval väidetule, selgus, et lähikontaktsetena isolatsioonis olnud isikud on siiski Kuperjanovi pataljoni rivistustel osalenud Foto: Eesti kaitsevägi

Kaitseväe pressiteenistuse esmaspäevane ametlik kommentaar Õhtulehele, et „viiruse leviku tõttu jäeti Kuperjanovi pataljonis terviseameti soovitusel juba aasta algusest ajutiselt ära traditsioonilised õhtused rivistused“, mõjus kuperjanovlastest ajateenijaile nagu punane rätik härjale. Toimetus sai mitmeid murekirju, kus väideti, et kaitseväe selline väide on lausvale.