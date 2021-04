Peigmehe ema pulmaüllatus: pruut on ta tütar! 

Laulatus oli 31. märtsil Suzhou regioonis (Jiangsu provintsis) Hiinas. Kohaliku meedia kinnitusel tundis naine mitu aastat tagasi kadunud tütre ära tema käel oleva sünnimärgi järgi. Ta uuris pruudi vanematelt, kas nad on neiu adopteerinud või on tegu nende lihase lapsega.

Mõrsja ema ja isa olid küsimust kuuldes üllatunud ja tõrksad, kuid tunnistasid lõpuks, et nad olid tüdruku 20 aastat tagasi teeservast leidnud ja endale jätnud, kirjutab Times News Now. „Pruut puhkes uudist kuuldes pisaratesse, embas bioloogilist ema ja tunnistas, et temaga kohtumine on talle suurem õnn kui meheleminek,“ teatab ajaleht.