Vangi mõistetud aasta ema Malle Kobin: „See on täielik absurditeater!“

Prokurör Indrek Kalda: „Kaks kohtuastet on tõendeid uurides leidnud, et naine pani toime kõik kuriteod, mida prokuratuur talle ette heitis: nii laste väärkohtemise, vabaduse võtmise kui ühe lapse vara omastamise. Loodetavasti on kuue kuu pikkune vangistus ning sellele järgnev viie aasta pikkune katseaeg piisav selleks, et ta kunagi rohkem kuritegusid toime ei paneks. Loodetavasti on piisavalt selge sõnum selle kohta, kuidas suhtub riik perevägivalda ja vägivalda laste suhtes. Ükski laps ei peaks perevägivalla all kannatama. Ning mitte keegi ei tohiks jätta reageerimata, kui tal on kahtlus, et laps võib olla ohus. Politsei, Lasteabi või lastekaitse teavitamine oma kahtlusest võtab vaid mõned minutid, kuid võib päästa lapse edasistest kannatustest.“