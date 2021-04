Küsimus | Kui palju maksis riik läbikukkunud vaktsineerimistalgute eest? 

Evelin Trink, haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja: Eesti haigekassa tasub kõikidele vaktsineerijatele ühtmoodi süsti tegemise eest teenuse põhiselt ehk tehtud süsti eest. COVID-19 vastase vaktsineerimise hind on vaktsineerija juures kohapeal 5.30 eurot. Nädalavahetusel ja väljaspool oma tavalist tegevuskohta tehtud süsti eest tasume 7.30. Hind kätkeb endas vaktsineerimiseks vajaminevaid abivahendeid (nii ühekordsed kui ka korduvkasutatavad) ning tööjõukulu. Abivahenditeks on näiteks desinfitseerimisvahendid (sh vaktsineerija käte ja patsiendi süstekoha jaoks), kindad, plaastrid jms. Vaktsiin ning süstlad ja nõelad tulevad terviseametist ja neile vaktsineerijal raha ei kulu. Eesti haigekassal on sadu lepinguid erasektoris tervishoiuteenuse osutajatega ning meie tervishoiuteenuste hinnakiri on osapooltele teada. See, kas meie lepinguga liituda, on iga eraraviasutuse otsus.