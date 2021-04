OTSE | Kaja Kallas esitas kava koroonaviiruse mõju leevendamiseks: peame õppima selle viirusega elama

"Oleme nüüdseks elanud koroonaviirusega juba üle aasta. Tänaseks oleme seda salakavalat viirust juba tundma õppinud ja teame, et see viirus ei kao mitte kuhugi. Me peame õppima selle viirusega elama," tõdes Kallas tutvustas valge raamatu kava, mis aitab korraldada ühiskonnaelu koroonaviiruse leviku tingimustes.

"Valges raamatus avaneb teile laiem plaan, kuidas võiksime edaspidi ühiskonnana koroonaviiruse kontekstis toimida ja tugevamaks saada, ning ettepanekud, kuidas võiks ohu vähendamiseks käituda riik, iga inimene, organisatsioon ja ettevõte. Me tahame jõuda olukorda, kus ohutaseme kerkides teab igaüks, kuidas ta käituma peab, selleks et ohutase ei tõuseks punaseni," kõneles Kallas neljapäeval riigikogu ees.

"Te leiate sellest kavast uue, praktilise ja lihtsasti kasutatava kontseptsiooni Eesti elu korraldamiseks. Ja te leiate sellest kavast ka siira tahte kuulata ja kaasata kogu ühiskonda meie elu puudutavate reeglite koostamisse," ütles Kallas ja lisas, et kavas ei ole kirjas konkreetseid numbreid. "Miks? Selgitus on lihtne. Näitajad, mida arvestada, on palju ja need on pidevas muutumises. See, mida pidasime punaseks riskitasemeks eelmisel kevadel, tundub täna madal ehk roheline riskitase."