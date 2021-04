„JÄRGMINE PEATUS“ | Hiina mõjuvõimust, Hongkongi meeleavaldustest ning miks peavad hongkonglased end hiinlastest paremaks 

Meeleavaldused said alguse, sest Hiina tahtis kehtestada uut väljaandmisseadust, mille järgi saaksid nad viia Hongkongist Hiina kohtu ette inimesi, kelle on kurjategijateks kuulutanud. Rahvale see ei sobinud – Hongkong peaks olema 2047. aastani Hiina erihalduspiirkond, mistõttu ei tohiks riik linna tegemistesse niiviisi nina toppida.